Fernanda Campos revela novos detalhes de encontro com Neymar: ‘Já tive melhores’

Fernanda Campos voltou a comentar seu encontro com Neymar e deu novos detalhes do momento em que teve affair com o jogador.

A influenciadora causou um alvoroço ao revelar, no início de junho, ter vivido um encontro com o atleta na véspera do Dia dos Namorados, quando Neymar já estava noivo da influenciadora Bruna Biancardi e à espera da primeira filha do casal.

Agora, a ruiva conta suas impressões sobre o desempenho do atleta em outro campo que não o de futebol. Fernanda disse ter se decepcionado com a performance do ex-Paris Saint Germain.

Durante entrevista ao videocast Não É Nada Pessoal, a produtora de conteúdo adulto confessou que esperava do craque um melhor desempenho na cama.

“Eu já tive melhores, do tipo que se empenharam mais. Mas é o nome, né? Então, acho que as pessoas se colocam num patamar lá em cima“, avaliou a ruiva.

Durante o bate-papo, Fernanda contou mais detalhes sobre o momento em que esteve com Neymar.

“Cheguei no portão do prédio, um tio dele veio me receber. A casa dele estava cheia de parentes. Estavam todos almoçando, eu cheguei e entrei. Era umas 14h. Eu fui pro quarto dele, ele estava vendo TV, ficamos conversando sobre coisas da vida, cachorros…”, relatou a ruiva.

Fernanda reafirmou que achava que Neymar estava solteiro: “Quando vieram muitos inimigos, hates, em cima de mim, eu tentei explicar que realmente não sabia que ele estava num relacionamento. Pra mim, tinha dado um tempo, ou sei lá, a vida de famoso é bem bagunçada. Pra mim era real porque justamente tinha pessoas lá [na casa]. Ninguém me impediu de entrar com celular, a todo momento o meu celular estava perto. Estava tudo muito de boa”, garantiu ela.

