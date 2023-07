Fernanda Campos mostra reação de Neymar ao receber figurinha de Bruna Marquezine: ‘F*da’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 1:58 Compartilhe

Fernanda Campos, que ficou conhecida por ter sido amante de Neymar, voltou a debochar do assunto nesta quarta-feira, 5.

Em um vídeo publicado no TikTok, a influenciadora mostrou a reação do jogador ao receber uma figurinha de sua ex-namorada, Bruna Marquezine.

“Quando pra você não existe medo nem competição com outras”, escreveu ela, no início do vídeo. Na sequência, ela mostra um print de uma conversa por WhatsApp com o atual de Bruna Biancardi, na qual envia uma figurinha de Marquezine.

“Aí é f*da”, responde o atacante do Paris Saint Germain. O fato atraiu risadas de internautas nos comentários do vídeo.

“Desculpa vocês que tentam me fazer comparar com outras, mas no meu universo não existe isso. Agora sem brincadeiras, aprendam a admirar a beleza de outras mulheres, isso te torna mais interessante”, escreveu Fernanda, na legenda da publicação.

Confira:

