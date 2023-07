Fernanda Brum promove evento para inspirar e capacitar lideranças femininas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 9:00 Compartilhe

A cidade do Rio de Janeiro será palco de um evento único que visa inspirar e empoderar mulheres de todas as origens e denominações. A oitava edição da “Conferência Profetizando às Mulheres”, idealizada pela renomada cantora gospel Fernanda Brum em parceria com o pastor Emerson Pinheiro, acontecerá nos dias 27 e 28 de outubro, na Casa de Eventos Ribalta, localizada na Av. das Américas, 9650, Barra da Tijuca.

Durante dois dias intensos, das 10h às 22h, as participantes terão a oportunidade de vivenciar um ambiente de aprendizado, adoração e comunhão. A iniciativa convoca mulheres dispostas a compreenderem o chamado de Deus em suas vidas e serem agentes de mudança, deixando um legado positivo para as futuras gerações.

Sob a missão de despertar um novo tempo e o cumprimento de um propósito maior, o evento contará com a participação de notáveis cantores, como Eyshila, Damares Alves Bezerra de Oliveira, Jozyanne, Weslei Santos e Midian Lima, além das pastoras Helena Raquel, da Assembleia de Deus de Vila do Pacaembú, e Raquel Lima, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

Fernanda Brum líder da conferência e do Ministério Profetizando às Nações, é uma das artistas mais destacadas no segmento cristão, com uma trajetória de 25 anos marcada por milhões de discos vendidos, 15 álbuns inéditos em português e dois em espanhol, bem como mais de 30 prêmios musicais, incluindo dois Grammys Latinos de melhor álbum de música cristã em Língua Portuguesa (2015 e 2018).

Além do evento, Fernanda Brum oferecerá uma experiência adicional chamada “Mentoria Para Mulheres”, programada para o dia 26 de outubro, na Igreja Profetizando às Nações (IPAN), situada na Rua Carlos Machado, 48, Jacarepaguá – Rio de Janeiro. A mentoria contará com a presença de pastoras, esposas de pastores e líderes de diversos ministérios, abrangendo áreas como dança, louvor, oração, jovens e evangelismo.

A Conferência Profetizando às Mulheres é aguardada com grande expectativa e promete ser um marco na jornada de muitas mulheres em busca de crescimento pessoal, espiritual e liderança. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do site oficial do evento.

Informações adicionais:

Evento: Conferência Profetizando às Mulheres

Data: 27 e 28 de outubro de 2023

Local: Casa de Eventos Ribalta, Av. das Américas, 9650 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro Horário: 10h às 22h.

Mentoria Para Mulheres:

Data: 26 de outubro de 2023 Horário:

Credenciamento às 19h, Mentoria às 20h

Local: IPAN – Igreja Profetizando às Nações, Rua Carlos Machado, 48, Jacarepaguá – Rio de Janeiro.

