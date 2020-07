FERJ obtém liminar que obriga Globo a transmitir reta final da Taça Rio Emissora terá que pagar multa de R$ 5 milhões caso não cumpra decisão. Cabe recurso

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro obteve uma liminar judicial na noite desta sexta-feira que obriga a Rede Globo a cumprir o contrato vigente com o Campeonato Carioca e transmitir as semifinais e a final da Taça Rio, que irão acontecer neste fim de semana. A informação foi confirmada pelo LANCE!.

Segundo a liminar concedida pelo juiz titular Eunice Bitencourt Haddad da 24° Vara Cível do Rio de Janeiro, a Rede Globo terá que honrar o contrato vigente e transmitir a partida entre Fluminense e Botafogo da semifinal da Taça Rio e os jogos da final da competição. Caso não cumpra, a emissora terá que pagar uma multa de R$ 5 milhões por partida não transmitida.

*Estagiário sob supervisão de Tadeu Rocha.

