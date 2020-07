Ferj divulga a seleção do Campeonato Carioca com 12 jogadores e 2 técnicos Mesmo com o empate em algumas categorias, entidade decide manter todos os nomes dos premiados. Gabigol, artilheiro com oito gols, também foi eleito o craque da competição

Nesta segunda, a Ferj divulgou a seleção do Campeonato Carioca, que foi encerrado na última quarta com a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1 a 0. O destaque desta seleção ficou por conta da presença de 12 jogadores e dois treinadores. Mesmo com o empate em algumas categorias, a entidade decidiu manter todos os nomes dos premiados.

Com um esquema ofensivo (4-3-3), houve empate na lateral esquerda. Sendo assim, Filipe Luís dividiu o prêmio com Jean Victor, destaque do Boavista, finalista da Taça Guanabara. Já no comando da equipe, Jorge Jesus e Odair Hellmann levaram quatro votos e foram os profissionais escolhidos.

Por fim, o atacante Gabigol, que foi o artilheiro com oito gols marcados, ao lado de João Carlos, do Volta Redonda, foi eleito o craque da competição. Além de ter sido o jogador que mais estufou as redes, o atleta deu quatro assistências para gol. Do elenco campeão, além de Gabigol e Filipe Luís, Rodrigo Caio, Rafinha, Gerson, Everton Ribeiro e Bruno Henrique também foram escolhidos.

Confira a seleção do Campeonato Carioca 2020

Douglas (Volta Redonda) 4 votos

Rafinha (Flamengo) 6 votos

Rodrigo Caio (Flamengo) 10 votos

Marcelo Benevenuto (Botafogo) 4 votos

Jean Victor (Boavista) e Filipe Luís (Flamengo) 4 votos

Gérson (Flamengo) 10 votos

Nenê (Fluminense) 6 votos

Everton Ribeiro (Flamengo) 6 votos

Gabriel (Flamengo) 10 votos

João Carlos (Volta Redonda) 6 votos

Bruno Henrique (Flamengo) 6 votos

Craque: Gabriel (Flamengo ) 4 votos

Técnico: Odair Hellmann (Fluminense) e Jorge Jesus (Flamengo) 4 votos

