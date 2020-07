Ferj define equipe de arbitragem para o Fla-Flu decisivo de quarta-feira Audiência nesta segunda definiu Grazianni Maciel Rocha como árbitro principal do clássico

A equipe de arbitragem da finalíssima entre Flamengo e Fluminense, na quarta-feira, está definida. O árbitro Grazianni Maciel Rocha foi escalado para apitar a segunda partida da decisão do Campeonato Carioca, que será realizada no Estádio do Maracanã, às 21h, com transmissão em tempo real do site do L!.

A equipe de arbitragem do Fla-Flu – o terceiro disputado em uma semana -ainda contará com os assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha, além do quarto árbitro Philipe Georg Bennett.

O árbitro de vídeo no clássico será João Batista de Arruda, que terá Rodrigo Carvalhaes de Miranda e Daniel do Espírito Santo Parro como os assistentes.

No primeiro jogo, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1, e os dois times deixaram o campo queixando-se da arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães. O Rubro-Negro irritado pela expulsão de Gabriel Barbosa, já nos minutos finais. O Tricolor insatisfeito com os acréscimos dados pelo árbitro.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também