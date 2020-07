Ferj anuncia mudança no horário do Fla-Flu da próxima quarta-feira Clássico decisivo pelo Campeonato Carioca será realizado às 21h de quarta-feira

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro anunciou uma mudança no horário do clássico entre Flamengo e Fluminense da próxima quarta-feira, quando será conhecido o campeão estadual. O Fla-Flu será disputado às 21h, no Maracanã. A partida, até então, estava prevista para acontecer às 21h30.

​

O primeiro jogo da final do Campeonato Carioca será neste domingo, às 16h, com mando de campo do Fluminense e transmissão pelo canal oficial do Tricolor no Youtube, a FluTV, e também em tempo real pelo site do LANCE!.

O clássico decisivo, de quarta, será transmitido no Youtube pela FlaTV e SBT.

