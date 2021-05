Ferj acata determinação da Prefeitura e descarta presença de convidados na final do Carioca Após ter o pedido de liberação de 160 convidados negado pela Secretaria Municipal de Saúde, entidade garante obediência ao decreto da Prefeitura

Após a Prefeitura negar o pedido de liberação de 160 convidados na final do Carioca, a Ferj anunciou nesta sexta-feira que cumprirá o decreto da Secretaria Municipal de Saúde. Assim, a partida entre Flamengo e Fluminense, neste sábado, contará apenas com a presença de atletas, comissões técnicas e demais ocupações essenciais ao funcionamento do espaço esportivo.

Na nota oficial (leia na íntegra aqui) divulgada nesta sexta-feira, Marcelo Vianna, Diretor do Departamento de Competições da Ferj, cita a solicitação e os protocolos apresentados e torna pública a discordância da entidade em relação à decisão de não permitir a presença dos convidados no Maracanã.

– Considerando que a FERJ zela pela saúde alheia, com regras rígidas de procedimentos e diretrizes, e mesmo não concordando com decisões equivocadas por não as entender mesmo sob o prisma político, mantém rigorosa subordinação às autoridades competentes, em todos os casos – diz um trecho da nota.

Apesar disso, a Ferj ratifica a posição da total obediência e cumprimento das determinações da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e recomenda aos clubes envolvidos um rigoroso controle no acesso ao estádio.

– Recomendar aos clubes envolvidos na disputa o rigoroso controle no acesso ao estádio, de modo a permitir somente o ingresso de quem faça parte das delegações, arbitragem, quadro operacional, e todos os demais com funções diretamente relacionadas a partida e necessários ao funcionamento do

estádio e desenvolvimento do evento.

No primeiro jogo da final do Carioca, mesmo com a presença do público proibida pelo Decreto Rio Nº 48425, a Ferj levou cerca de 150 convidados ao Maracanã. Os torcedores, inclusive, se envolveram em um tumulto ao término da partida e a confusão precisou da intervenção dos agentes de segurança.

Por conta da presença dos convidados no Fla-Flu, no jogo de ida da final do Carioca, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro anunciou que a administração do estádio do Maracanã será multada em R$ 14.060,72.

