Ferimento por arma branca e tv quebrada: o que se sabe sobre morte da filha de deputado no MT

Raquel Cattani, 26, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL-MT), foi achada morta em um sítio no Assentamento Pontal do Marape, em Nova Mutum, a 29 km de distância de Cuiabá (MT), na manhã de sexta-feira, 19.

Segundo a Polícia Civil, os agentes continuam as investigações no local onde ocorreu o crime que vitimou a jovem produtora rural, mas já há alguns detalhes sobre o caso.

“O corpo da vítima foi encontrado por um familiar dentro de um dos quartos da residência. Aparentemente, ela apresentava um ferimento possivelmente causado por arma branca”, diz a polícia.

As equipes policiais também estão ouvindo pessoas ligadas à vítima, entre familiares e vizinhos.

A casa apresentava sinais de violência, uma televisão foi encontrada quebrada e uma motocicleta da vítima foi levada do local.

Diferente de informações que foram divulgadas em alguns órgãos de imprensa, a polícia esclarece que o ex-marido da vítima não está detido. Ele se apresentou na casa onde ocorreu o crime e também será ouvido.

“A prioridade da Polícia Civil neste momento é reunir o máximo de informações e aguardar o encerramento dos trabalhos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec-MT) no local, que poderá apontar que ferimentos causaram o óbito da vítima.”

Quem era Raquel Cattani?

Raquel Cattani era empreendedora e atuava na produção de queijos artesanais na cidade de Nova Mutum. Na área, ela ganhou prêmios na competição do Mundial do Queijo nas categorias de melhor queijo “Maringpa” e “Nozinho temperado”.