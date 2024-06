Férias de Datena adiam ‘Dia D’ para definir candidatura a prefeito de São Paulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2024 - 21:57 Para compartilhar:

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) sairá de férias de seu programa na Band até domingo, 30, para dar início à pré-campanha a prefeito de São Paulo. A decisão foi encarada como uma tentativa de adiar a definição se o jornalista finalmente terá o nome na urna após quatro desistências em eleições anteriores. Tucanos e o próprio Datena garantem que desta vez ele irá até o fim.

A legislação eleitoral proíbe que as emissoras transmitam programas apresentados ou comentados por pré-candidatos a partir do dia 30 de junho. Contudo, as férias de Datena tiram o foco desta data e transferem as atenções para a convenção partidária que será realizada entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, onde uma eventual candidatura será oficializada.

Outro ponto é se Datena retornará à apresentação após o fim do descanso. Em 2018, ele cumpriu o prazo e parou de apresentar o programa, mas voltou ao ar de forma repentina dias depois e sepultou sua pré-candidatura ao Senado.

Inicialmente, aliados disseram que o jornalista sairia do ar já nesta quinta-feira, 27, para descansar. No entanto, isso não ocorreu e ele apresenta normalmente o programa na Band. Apesar disso, a decisão de tirar férias não mudou e ele cumprirá o prazo do dia 30 de junho exigido pela legislação eleitoral.

Após as férias, o apresentador planeja tirar três meses de licença não remunerada para fazer a campanha eleitoral, conforme revelado pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmado pelo Estadão.

“Essa pesquisa só aumentou minha vontade de ser prefeito de São Paulo. Ficou claro que a cidade procura uma alternativa. Eu quero ser prefeito para tirar o crime organizado da prefeitura e dos serviços públicos”, disse Datena nesta quinta-feira, ao comentar o resultado da pesquisa Quaest que o coloca em terceiro lugar, mas empatado tecnicamente com Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).

De acordo com o levantamento, Nunes tem 22% das intenções de voto, Boulos 21% e Datena, 17%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A Quaest realizou entrevistas presenciais com 1.002 eleitores paulistanos entre os dias 22 e 25 de junho e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08653/2024.

Datena era filiado ao PSB e cotado para ser vice de Tabata Amaral (PSB). Em abril, a deputada articulou a ida do apresentador para o PSDB na tentativa de selar o apoio do partido, que indicaria o jornalista como companheiro de chapa dela.

O cenário, contudo, não se concretizou porque os tucanos decidiram lançar candidatura própria e fizeram o convite a Datena, que aceitou ser pré-candidato.