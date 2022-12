Férias com as crianças: ‘Branca de Neve – o Musical’ está no Teatro Claro a partir de 7 de janeiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/12/2022 - 15:37 Compartilhe

O espetáculo infantil Branca de Neve – o Musical é a atração do Teatro Claro a partir de 7 de janeiro . Adaptado da clássica história da menina “branca como a neve, cabelos negros como ébano e lábios vermelhos como o sangue”, é mais uma produção dos realizadores de Cinderella, A Bela e A Fera, Natal Mágico e O Mágico de Oz.





Nos papeis principais estão Vanessa Ruiz e Gabriel Vicente, que viverá mais um prínci pe preto entre os vários interpretados em produções da Black & Red, ao lado de Vanessa, como Cinderella, A Bela Adormecida e Natal Mágico.

A história de Branca de Neve é inspirada em um antigo conto de fadas – uma história da tradição oral, contada de boca em boca por gerações, e por fim eternizada pelos Irmãos Grimm no século 19. Com direção geral de Billy Bond, o musical já encantou quase 300 mil espectadores, depois de viajar em turnê pela Argentina, Chile e Peru.

Com diálogos e músicas em português, a produção conta com efeitos especiais, 4D e leds de altíssima definição. A montagem tem recursos de gelo seco, levitações, ilusionismo e equipamentos que fazem a plateia ter a sensação de fazer parte do espetáculo com muita interatividade.





A peça conta a história da bela princesa de nobre coração adorada por todas as criaturas do reino, menos uma: a rainha. Depois que o espelho mágico declara ser a jovem a mais bela daquele lugar, a invejosa rainha e madrasta planeja se livrar da enteada para sempre. Branca de Neve foge pela floresta até encontrar uma cas inha e, ao entrar, descobre que lá moravam sete anões. A rainha não tardou a descobrir tudo e, disfarçada como uma velha senhora que vendia maças, ofereceu uma das frutas a Branca de Neve. Será que os anões conseguirão proteger Branca de Neve das artimanhas da rainha? Conseguirá a jovem princesa escapar da armadinha da maçã envenenada?

A realizadora

A partir de setembro de 2003, a Black & Red Produções deu a largada em seu mais importante e significativo projeto cultural, o Ciclo de Homenagem aos Grandes Clássicos da Literatura Infantil, projeto que contempla importantes produções no estilo Broadway.

A primeira peça foi O Mágico de Oz, prestigiado por público superior a um milhão e 800 mil espectadores em toda a América Latina. O segundo espetáculo, Pinóquio – o Musical estreou em 2006, sendo visto por mais de 900 mil pessoas no Brasil. Em seguida, vieram as montagens de A Bela e a Fera, Peter Pan e Branca de Neve.

“Com a implantação deste ousado e inovador empreendimento, o público das principais capitais passou a ter acesso a uma gama de espetáculos com qualidade jamais vista fora do eixo Rio/São Paulo”, afirma a produtor a executiva Andrea Oliveira.

Serviço

Espetáculo: BRANCA DE NEVE. Direção de Billy Bond . Estreia 7 de Janeiro . Temporada – Sábado e Domingo às 15h. Teatro Claro SP – Rua Olimpíadas, 360 – 5° Piso do

Shopping Vila Olímpia, São Paulo – São Paulo. Telefone: (11) 3448-5061. Capacidade – 803 pessoas. Acessibilidade. Estacionamento no shopping, Acesso feito por elevadores.

Até 29 de janeiro.





Ingressos entre R$ 50,00 e R$ 200,00 . Pagamento em até 12x. Gênero: Infantil/família. Classificação: Livre. Duração: aprox. 70 minutos. http://teatroclarosp.com.br/

Link para compra – https://bileto.sympla.com.br/event/78720/d/169777

Reservas para grupos : Marcelo Lopes grupos@brainmais.com / 11 94536-7083

Bilheteria – De Segunda a Sábado das 10h às 22h e Domingos e feriados das 10h às 20h. Shopping Vila Olimpia – R. Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia, São Paulo – SP, 04551-000 – 1 Piso – Acesso A.

