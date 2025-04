Feriado de 1º de Maio: veja o que abre e fecha em SP

O dia do trabalho, comemorado nesta quinta-feira, dia 1º, é considerado um feriado nacional. Além de eventos que marcam a data, alguns serviços da cidade de São Paulo e outros municípios do País terão o horário de funcionamento alterado. Muitos locais devem “emendar” o feriado com a sexta-feira, 2, e o fim de semana.

Saúde

Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

As unidades das Farmácias de Medicamentos Especializados (FME), Unidades Dose Certa e dos Núcleos de Apoio Farmacêutico (NAF) estarão fechadas na quinta-feira.

Na sexta-feira, as unidades da FME do Hospital das Clínicas Ribeirão Preto, de Campinas (Setembrino), de Geraldo Bourroul, da Vila Mariana, de Guarulhos, de Sorocaba, da Maria Zélia e de Presidente Prudente terão funcionamento normal, as demais unidades das FME e NAF estarão fechadas.

As Unidades Dose Certa da capital paulista também funcionarão normalmente na sexta-feira.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não funcionarão na quinta-feira (1º).

Doação de sangue

Na quinta-feira, os postos de doação da Pró-Sangue do Mandaqui, Dante e Barueri estarão fechados. Já os postos das Clínicas e de Osasco estarão abertos das 8h às 16h. Para mais informações, acesse o site.

Rodízio de veículos

O rodízio municipal de veículos não vigora no feriado e estará suspenso para carros na sexta-feira, em razão do feriado prolongado.

As demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo da sexta-feira:

– Rodízio de veículos pesados (caminhões);

– Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

– Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF);

Também não estarão liberadas as faixas exclusivas de ônibus.

Já na quinta-feira, feriado do dia mundial do trabalho, o rodízio de veículos e demais restrições não vigoram na cidade, seguindo a previsão da legislação. As faixas exclusivas de ônibus funcionam como aos domingos.

A ciclofaixa de lazer será ativada na quinta-feira e no domingo, 4, sempre das 7h às 16h.

Poupatempo

Na quinta-feira, em razão do feriado, todas as unidades do Poupatempo estarão fechadas. O expediente será normal na sexta-feira e no sábado, 3, em todas as 245 unidades do Poupatempo espalhadas por São Paulo. Para mais informações, acesse o site.

Mudanças no transporte público

Na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), durante toda a operação de quinta-feira e do domingo, as cinco linhas da empresa vão circular com intervalos equivalentes aos de um dia de domingo. Já na sexta-feira e no sábado, os intervalos serão os mesmos dos respectivos dias.

As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô de São Paulo irão operar em esquema de feriado na quinta-feira. “Devido ao evento programado na Praça Campo de Bagatelle, na zona norte, em comemoração à data do dia do trabalhador, a operação será monitorada e, se necessário, trens reservas serão acionados”, afirma o governo estadual.

Haverá, inclusive, reforço operacional e de segurança, principalmente nas estações mais próximas ao local do evento, em Santana, Carandiru e Portuguesa-Tietê.

Na sexta-feira, a distribuição de trens será similar a de um sábado, com mais trens em circulação, além de monitoramento para inserção de composições, se houver necessidade.

Teste de novo trem na Linha 15-Prata

No fim de semana, haverá alteração na operação da Linha 15-Prata, que ficará fechada para a realização de testes do novo trem. A linha será atendida pelos ônibus do sistema Paese, das 20h do sábado e durante todo o domingo, no trecho de Jardim Colonial até a Vila Prudente.

“Os testes são necessários para disponibilizar o novo trem para a operação comercial, com a realização de testes e o cumprimento de protocolos que garantem o certificado de segurança do trem”, acrescentou o governo estadual.