Fenômeno ‘inversão térmica’ cria fumaça em linha reta no céu do interior de SP

Moradores de Capão Bonito, no interior de São Paulo, ficaram impressionados com uma fumaça em linha reta que surgiu no céu na tarde desta sexta-feira (20). O fenômeno, chamado de “inversão térmica”, foi causado por uma queimada na cidade. As informações são do G1.

A fumaça também pôde ser vista em São Miguel Arcanjo (SP).





O meteorologista Daniel Nassif informou que as imagens mostram um foco de queimada de algum material vegetal, já que a sua coloração é branca.

Ele também explicou que o fenômeno “inversão térmica” acontece quando o ar frio está nas altitudes baixas e o quente, nas camadas mais elevadas.

Com isso, a fumaça só sobe até uma certa altitude, resfria e se espalha em linha reta.

O Corpo de Bombeiros da região relatou que não foi acionado para conter nenhuma queimada.