Fenômeno ‘Ainda temos o amanhã’ estreia nos cinemas do Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2024 - 13:50

SÃO PAULO, 4 JUL (ANSA) – Fenômeno na Itália, o filme “Ainda temos o amanhã” (“C’è ancora domani”), que marca a estreia da atriz cômica Paola Cortellesi na direção de longa-metragens, estreou nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (4).

Com distribuição da Pandora Filmes, a obra narra a história de uma mulher que passa a questionar seu papel na Roma do pós-guerra para evitar que sua filha mais velha, prestes a se casar, tenha o mesmo destino que ela.

Lançado no fim de outubro e exibido em preto e branco, “Ainda temos o amanhã” foi o filme que mais faturou com bilheteria na Itália em 2023, com quase 40 milhões de euros, superando os blockbusters “Barbie” e “Oppenheimer”, e alimentou o debate sobre questões como patriarcado e empoderamento feminino.

Na obra, Delia (Cortellesi) é uma mulher que aceita a vida de esposa de um marido violento e mãe de três filhos que lhe foi destinada. No entanto, a chegada de uma carta misteriosa desperta a sua coragem para desafiar o destino e imaginar um futuro melhor, enquanto as mulheres italianas se preparam para votar pela primeira vez.

O filme já foi exibido no 8½ Festa do Cinema Italiano no Brasil e recebeu ovações do público. (ANSA).