Fendi abrirá centro de produção ‘sustentável’ na Toscana

SERRAVALLE PISTOIESE, 10 AGO (ANSA) – O governador de Serravalle Pistoiese, Eugenio Giani, anunciou nesta quarta-feira (9) que a grife italiana Fendi abrirá um novo centro logístico no território localizado na região da Toscana.

“A região da Toscana e o município de Serravalle Pistoiese pretendem dar à empresa todo o suporte necessário em termos de administração e adequação de infraestrutura”, afirmou ele, que preparou um memorando de entendimento para ser assinado com a maison.

De acordo com Giani, “o empreendimento caracteriza-se por elevados níveis de sustentabilidade ambiental, através da construção de um sistema fotovoltaico que produzirá 1 MW de energia, cerca de 50% das necessidades do polo logístico, favorecendo ainda a utilização de cerca de 200 unidades, com um impacto significativo no emprego no território”.

Além disso, a região prevê a possibilidade de “estreita sinergia” com as instituições de apoio ao recrutamento e formação.

“Estou satisfeito que a Fendi tenha decidido consolidar suas atividades na Toscana com um novo investimento em logística que segue o novo local de produção em Bagno a Ripoli”, concluiu Giani.

Com base no protocolo, a região vai também apoiar o município na identificação de “outras áreas de utilização industrial, destinadas a cobrir as atuais necessidades manifestadas pelas PME locais, dos setores da moda e da indústria transformadora”.

A expectativa é de que o novo empreendimento ocupe quase 28 mil metros quadrados e empregue mais de 200 pessoas. Sua conclusão está prevista para 2025. (ANSA).

