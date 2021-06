FenaSaúde: custo de internação de covid em UTI sobe 27% entre janeiro e abril

A pandemia de covid-19 está pressionando fortemente os custos dos planos de saúde no País, segundo pesquisa da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), com 2 milhões de beneficiários.

Em novembro de 2020, o estudo mostra que havia 22,17 pacientes com covid para cada grupo de 100 mil beneficiários. Em janeiro de 2021, o índice chegou a 48,48 e, em abril, bateu a marca de 114,01.

Com internações mais prolongadas e a disparada dos preços de insumos, o custo da internação de covid em UTI também avançou. Em janeiro, o atendimento aos pacientes com a doença consumia, em média, R$ 78,8 mil por pessoa internada, para as operadoras. Em abril, o custo saltou para R$ 100,6 mil, o que corresponde a um aumento de 27%.

Kit intubação e EPIs

O estudo mostra ainda que a covid-19 puxou fortemente o consumo e os preços de medicamentos do kit intubação usado em pacientes com a doença.

Um dos exemplos é o anestésico Rocuronio, cuja utilização cresceu 2.914%, no comparativo entre os 12 meses de 2019 e os primeiros três meses de 2021. Além do aumento no uso, o preço também subiu, e muito: 216%. Com isso, o gasto médio mensal com o produto avançou 9.435%.

O gasto médio mensal dos aventais aumentou 5.644%, entre a média mensal de 2019 e a dos três primeiros meses de 2021, bem como a quantidade média utilizada por mês, que saltou 726%. O mesmo ocorreu com as máscaras descartáveis, que, em comparação com a média mensal de 2019 e janeiro a março de 2021, apresentaram 5.644% de aumento no gasto médio por mês e 654% na quantidade usada mensalmente.

