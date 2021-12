FenaPrevi: indenizações por morte por covid foram de R$ 5,5 bi desde começo da pandemia

Att. Srs. Assinantes

A nota publicada anteriormente tinha uma incorreção no primeiro parágrafo. As indenizações de R$ 5,5 bilhões referiam-se a sinistros em contratos de seguro, em especial do ramo vida, e não como constou. Segue a nota corrigida.

As indenizações por morte, relacionadas a óbitos causados pela covid-19, custaram R$ 5,5 bilhões ao setor de seguros, em especial no ramo de seguros de vida, desde o começo da pandemia, de acordo com o presidente da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), Jorge Nasser.

“Indenizações por morte por covid foram de R$ 5,5 bilhões desde começo da pandemia”, disse ele, em coletiva da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) para apresentar os números do setor.

Nasser disse, porém, que o setor já apresenta recuperação em seus números. No acumulado do ano, as contribuições para os planos cresceram 15,2%, de acordo com ele, e os seguros de pessoas emitiram 13,7% a mais em prêmios. Os pagamentos de sinistros, por outro lado, chegaram a R$ 14,2 bilhões de janeiro a outubro. O executivo não fez comparativos com 2020.

Em relação aos resgates dos saldos de planos, que cresceram diante da contração da renda dos brasileiros, ele espera uma normalização. “Os resgates, que cresceram, devem voltar aos níveis históricos”, afirmou.

