Fenacap: capitalização arrecada R$ 12,5 bi de janeiro a maio, alta de 4,5% em um ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2024 - 14:49 Para compartilhar:

A arrecadação via títulos de capitalização atingiu R$ 12,5 bilhões no Brasil entre janeiro e maio deste ano, de acordo com dados da Federação Nacional de Capitalização (Fenacap). O volume representa um crescimento de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

O volume de resgates e sorteios nos cinco primeiros meses de 2024 foi de R$ 10,97 bilhões, crescimento de 17,2% em relação ao período entre janeiro e maio do ano de 2023.

Segundo a Fenacap, a capitalização tradicional respondeu pela maior parte da arrecadação, com R$ 9,12 bilhões. Depois, veio a filantropia premiável, com R$ 1,53 bilhão. Já o instrumento de garantia, uma das apostas do setor para acelerar o crescimento do mercado, foi de R$ 1,34 bilhão.

A garantia é utilizada como alternativa à figura do fiador no aluguel de imóveis, e tem decolado com o surgimento de novas plataformas de intermediação locatícia. O diferencial é justamente a possibilidade de resgatar os valores ao final da locação.

“Entregamos produtos que transmitem segurança à população, que demonstram a robustez do setor. E esse trabalho é resultado dos investimentos que as empresas do segmento vêm realizando”, diz em nota o presidente da Fenacap, Denis Morais.