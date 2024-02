Fenabrave: Vendas de motos crescem 29,7% em janeiro contra janeiro de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/02/2024 - 18:55 Para compartilhar:

As vendas de motos cresceram 29,7% em janeiro, frente ao mesmo mês de 2023. No total, 143,3 mil motocicletas foram vendidas no mês passado, o que representa um crescimento de 8% frente a dezembro.

O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 5, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias. Segundo a entidade, o desempenho reflete a reação da produção, após as dificuldades no último trimestre do ano passado relacionadas à seca severa no rio Amazonas, que comprometeu o transporte de peças e o escoamento da produção das fábricas de motos do polo industrial de Manaus.

“Ao mesmo tempo, o crédito para o segmento começou a ter maior fluidez na aprovação dos cadastros. Hoje, o índice de aprovação já está em 40%, sendo que, na maior parte de 2023, menos de 30% dos pedidos de financiamento eram liberados”, comentou o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior.

