Fenabrave: venda de veículos novos cresce 8,65% em 2019

A venda de veículos novos cresceu 8,65% em 2019, na comparação com 2018. Dados da Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores) divulgados nesta quinta-feira, 2, mostram que 2,78 milhões de unidades foram vendidas no ano passado, em uma soma que considera automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Apenas em dezembro, a alta foi de 12,04% ante 2018, com 262,7 mil emplacamentos.

No ano, as vendas cresceram em todas as categorias de veículos, com alta significativa nas vendas de caminhões (33,12%) e de ônibus (38,94%). Foram 128,9 mil unidades vendidas em 2019, a maior parte delas de caminhões (101,7 mil). Apenas em dezembro, foram emplacados 8,3 mil caminhões, um crescimento de 9,55% ante o mesmo mês de 2018, mas uma queda de 9,10% frente novembro.

Quanto aos ônibus, 2,4 mil unidades novas foram registradas no mês, alta de 18,10% na comparação anual e de 9,20% em novembro.

Os automóveis comerciais e leves, que representam mais de 90% do setor, registraram 2,65 milhões de emplacamentos no ano. O número equivale a uma alta de 7,65% frente a 2018. No último mês do ano passado, as vendas somaram 251,9 mil unidades, uma escalada de 12,07% na comparação anual e de 9,12% frente a novembro.