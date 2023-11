Fenabrave: venda de máquina agrícola cai 9,2% em setembro ante setembro de 2022

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/11/2023 - 13:56 Para compartilhar:

São Paulo, 1 – As vendas de máquinas agrícolas, entre tratores e colheitadeiras, recuaram 9,2% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado. No total, 5 mil unidades foram entregues a produtores rurais durante o mês.

Na comparação com agosto, esse total representa um crescimento de 23,3%

O balanço foi divulgado nesta quarta-feira pela Fenabrave, associação que, além das concessionárias de automóveis, representa revendedores de equipamentos usados no campo.

Ao contrário das vendas de carros, que podem ser atualizadas diariamente com base nos emplacamentos diários de veículos, os números de máquinas agrícolas precisam ser levantados com os fabricantes. Por isso, as estatísticas têm defasagem de um mês em relação ao balanço das vendas de automóveis, divulgadas hoje pela associação com dados já relativos a outubro.

Nos nove primeiros meses do ano, as vendas de tratores e máquinas agrícolas tiveram queda de 9,9%, somando 38,6 mil unidades de janeiro a setembro.

Ao comentar o balanço, o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior, afirmou que o preço das commodities e a situação climática do País, com seca no Amazonas e excesso de chuvas no Sul, estão causando graves problemas ao segmento agrícola, o que aponta a um cenário de retração até o fim deste ano.

