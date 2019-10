Fenabrave revisa projeção de crescimento para venda de caminhões em 2019

A Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) informou nesta quarta-feira, 2, que revisou para cima as projeções para os mercados de caminhões e ônibus em 2019. No caso do segmento de caminhões, a estimativa passou de alta de 17,6% para 33,8%.

No acumulado do ano até setembro, esse mercado apresenta crescimento de 38,7%, com a venda de 74,7 mil unidades. Se a nova previsão se confirmar, as vendas chegariam a 102,2 mil unidades.

Na categoria de ônibus, a projeção de aumento foi elevada de 19% para 36,8%. De janeiro a setembro, o segmento acumula expansão de 47%, com 19,8 mil emplacamentos. Se a nova estimativa se confirmar, o mercado terminaria o ano com 26,7 mil unidades vendidas.

As revisões para os segmentos de veículos pesados alteraram pouco a projeção para o mercado de veículos como um todo. Antes, a estimativa era de crescimento de 8,4% em 2019, considerando todos os segmentos. Agora, o aumento esperado é de 9%.

Para os veículos leves, que representam mais de 90% do setor, a previsão continua de avanço de 8% em 2019 em relação a 2018.