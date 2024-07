Fenabrave revisa de 12% para 14,7% previsão de alta das vendas de veículos no ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2024 - 13:35 Para compartilhar:

A Fenabrave, entidade que representa as concessionárias de automóveis, revisou de 12% para 14,7% a previsão ao crescimento das vendas de veículos neste ano. A expectativa agora é de 2,65 milhões de unidades emplacadas em 2024, na soma de carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

O prognóstico é próximo ao crescimento registrado no mercado durante o primeiro semestre: 14,6%, com 1,14 milhão de veículos emplacados de janeiro a junho. O desempenho, que surpreendeu o setor, foi puxado pela melhora nas condições de crédito e compras das locadoras, que estão renovando suas frotas.

No segmento de veículos leves – carros de passeio e utilitários leves -, a previsão da Fenabrave agora é de crescimento de 15%, acima dos 12% previstos no cenário anterior, apresentado pela entidade em janeiro. No mercado de caminhões, a projeção de crescimento em 2024 passou de 10% para 12%.

Por outro lado, a associação passou a prever estagnação (crescimento zero) das vendas de ônibus. Antes, a expectativa era de crescimento de 20% nas vendas de coletivos.