Fenabrave prevê alta de 16% das vendas de veículos em 2021

Depois da queda de 26,2% de 2020, a Fenabrave, entidade que representa as concessionárias, projetou hoje crescimento de 16% do mercado de veículos novos em 2021. Se a projeção for confirmada, o setor terminará este ano com vendas próximas a 2,4 milhões de unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Será, assim, uma recuperação de apenas metade do volume perdido no ano passado, ainda sem retomar, portanto, os números de antes da pandemia. Em 2019, o mercado emplacou 2,79 milhões de veículos.

Em relação às vendas de motos, a expectativa da entidade é de um crescimento de 17,6%, o que, se confirmado, significará a comercialização de 1,08 milhão de motocicletas até o último dia de dezembro.

Ao divulgar os prognósticos, a Fenabrave ponderou que, dado o quadro de incertezas e volatilidade, poderá revisar essas projeções a qualquer momento. A previsão, classificada como “preliminar”, parte da premissa de que a economia brasileira vai crescer 3,5% neste ano.

Veja também