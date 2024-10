Fenabrave eleva de 14,7% para 15,1% previsão de alta das vendas de veículos em 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2024 - 12:56 Para compartilhar:

A Fenabrave, entidade que representa as concessionárias de automóveis, revisou nesta quinta-feira, 3, para cima as previsões para o desempenho do setor neste ano. A projeção ao crescimento das vendas de veículos, que começou o ano em 12% e foi revista para 14,7% em julho, agora está em 15,1%.

A associação atualizou o seu prognóstico, na esteira do desempenho acima das expectativas da atividade econômica e do consumo, que tem sido impulsionado pelo crédito, transferências de renda e mercado de trabalho aquecido. No acumulado desde o primeiro dia do ano, as vendas de veículos zero quilômetro tiveram crescimento de 14,1%, com 1,86 milhão de unidades licenciadas no Brasil.

A previsão da Fenabrave engloba carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Pelas novas projeções, o mercado terminará o ano com 2,66 milhões de veículos.

Mais cedo, a entidade informou que, no melhor resultado para o mês em dez anos, setembro terminou com 236,4 mil veículos vendidos no País, um crescimento de 19,6% frente ao mesmo mês do ano passado.

Trata-se do maior volume registrado em setembro desde 2014, quando o mercado chegou a 296,3 mil unidades no mesmo mês.