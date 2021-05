Feminino: Vasco vence o Athletico e assume a liderança do Grupo F do Brasileiro A-2 Meninas da Colina venceram o Furacão fora de casa. Próximo desafio é neste domingo, contra a Chapecoense

O time feminino do Vasco venceu o Athletico, nesta segunda-feira, por 2 a 0, e chegou, com seis pontos à liderança do Grupo F do Campeonato Brasileiro A-2. O duelo foi nesta tarde, no CAT do Cajú, em Curitiba (PR).

Os gols do jogo foram marcados um em cada etapa. No primeiro tempo, aos 33 minutos, a zagueira Araújo lançou a atacante Bebel, que driblou a goleira e abriu o placar. Mal começou a segunda etapa, Dani Barão lançou Pimentinha, que acertou um belo chute.

O próximo desafio das Meninas da Colina é neste domingo, contra a Chapecoense.

