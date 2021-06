Feminino: São Paulo terá sequência de clássicos no Brasileiro Tricolor enfrentará o Corinthians nesta quinta-feira e o Palmeiras no domingo. Caso vença o Alvinegro, time comandado por Lucas Piccinato se classifica às quartas de final

O São Paulo tem dois rivais nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro Feminino. Nesta quinta-feira (3), a equipe enfrenta o Corinthians, às 18h, no CFA Laudo Natel, e na sequência o Palmeiras, no domingo (6), no Canindé.

O elenco do Tricolor venceu o Minas Brasília por 3 a 0, no último sábado e teve o domingo de folga. A equipe retornou aos treinamentos na segunda e ontem, elenco e comissão técnica realizaram testes para detectar a Covid-19, além de mais uma tarde de treino tático e técnico.

O técnico Lucas Piccinato falou sobre a preparação da equipe para as partidas decisivas. Se vencer o Alvinegro, o São Paulo se classifica às quartas de final do Campeonato Brasileiro.

– Nós fizemos uma boa partida contra o Minas, conseguimos imprimir um bom ritmo e bastante intensidade. As atletas que ganharam uma oportunidade corresponderam muito bem e seguimos brigando pelas posições de cima. Agora temos uma sequência bem complicada, com esses dois clássicos, mas estamos trabalhando muito para termos um bom desfecho – afirmou o treinador ao site oficial do São Paulo.

Nesta quarta-feira, o elenco realiza o último treino antes do duelo válido pela décima segunda rodada, em Cotia, no período da tarde, e concentra até o horário de saída para o jogo.

