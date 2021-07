Feminino: São Paulo goleia Iranduba no Brasileiro sub-18 e é líder do grupo Base feminina venceu por 5 a 1 e assumiu a liderança do Grupo C. Isa (2), Milena, Giovaninha e Carol marcaram os gols da equipe são-paulina no CT do Sorocaba

A equipe sub-18 feminino do São Paulo venceu mais uma no Brasileiro da categoria. Nesta quinta-feira (08), o time comandado por Thiago Viana goleou o Iranduba por 5 a 1, no CT do Sorocaba. Os gols foram marcados por Isa (2), Milena, Giovaninha e Carol.

Com apenas um minuto, o Tricolor abriu o placar em Sorocaba, com passe de Milena para Isa concluir no canto da goleira. Na sequência, Duda deu um lindo passe entre as zagueiras, para Milena sair sozinha na cara do gol e ampliar o marcador, aos oito minutos. Pouco depois, a atacante Isa voltou a marcar com nova assistência de Milena. O Iranduba ainda descontou aos 34 minutos.

Na volta para o segundo tempo, o São Paulo voltou a pressionar o adversário e chegou ao quarto gol, aos cinco minutos, com Giovaninha. Para confirmar a goleada, Carol marcou no final da partida e fechou o placar em 5 a 1.

Com o resultado, o São Paulo lidera o Grupo C, com seis pontos e 100% de aproveitamento, além de maior saldo de gols do que o segundo colocado, o Grêmio. Na próxima rodada, as equipes se enfrentam e lutam pela ponta da tabela, no sábado (10), às 8h, no CT do Sorocaba.

