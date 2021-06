Feminino: após 21 anos, volante Formiga acerta retorno ao São Paulo, diz site Jogadora, que estava no PSG, vai voltar a vestir a camisa do Tricolor aos 43 anos de idade. Ela atuou no São Paulo entre 1997 e 200, conquistando um Brasileiro e dois Paulistas

A volante Formiga, histórica jogadora da Seleção Brasileira e com passagens por diversos clubes europeus acertou seu retorno ao São Paulo, clube em que defendeu entre 1997 e 2000. A informação é do site Dibradoras.

Segundo a publicação, Formiga, aos 43 anos, faz seu último jogo pelo PSG nesta sexta-feira e se apresenta ao Tricolor no dia 21 de junho – as inscrições para o Brasileiro da categoria vão até o dia 25 do mesmo mês. A volante já havia externado seu desejo de encerrar a carreira no São Paulo.

Formiga começou sua carreira no próprio São Paulo, em 1997. Ficou no clube até 2000, quando se transferiu para Santa Isabel. Jogou também no Santos e, após as Olimpíadas, passou a jogar no Malmö FF Dam (atualmente FC Rosengård) da Suécia. Em janeiro de 2012, foi anunciada sua contratação para jogar no time feminino do América de Natal.

Após curta passagem no América, tendo sido campeã potiguar pelo clube, voltou para o São José, onde liderou a equipe para o tricampeonato da Copa Libertadores de Futebol Feminino e bicampeonato da Copa do Brasil. Aos 38 anos, foi anunciada como jogadora do Paris Saint-Germain.

Pela Seleção Brasileira, Formiga é a atleta recordista em participações em Copas do Mundo, entre homens e mulheres, totalizando 7 edições (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019). Ela vestiu a camisa da seleção em 200 jogos e aos 41 anos, foi a jogadora mais velha a participar de um Mundial, na última edição na França.

