Feminicídios crescem 20% no Rio de Janeiro em apenas um ano, aponta levantamento

O número de feminicídios no Rio de Janeiro chega a números alarmantes, com aumento de 20% dos casos em relação ao mesmo período do ano passado. Nesta terça-feira (26), por exemplo, foram três novos casos que ainda nem entraram para a lsita de dados. As informações são do site G1 e da TV Globo.







Nesta terça-feira, foi preso Queven da Silva e Silva, que estava foragido desde 2016. Ele tem 47 antecedentes criminais e responde a 18 processos, mas agora foi preso por assassinar a ex-mulher Sarah Pereira, de 24 anos.

Quando foi preso, Queven confessou o crime. “Dei um tiro na porta, subi, dei um tiro no portão, dei outro tiro na porta, entrei dentro do quarto, meu filho e minha filha deitados, o cara lá pelado, ela tinha corrido pro quarto da irmã dela, pedi para a irmã dela sair e matei ela. Dei tiros nela. Muitos”, declarou.

Em Niterói, na região metropolitana do Rio, foi encontrado o corpo de Letícia Dias, de 27 anos, com perfurações provocadas por arma branca. Ela tinha ido busca os filhos na casa do ex-companheiro e acabou assassinada. De acordo com testemunhas, Flávio Fonseca deu um soco na vítima e depois a acertou com uma faca no pescoço.

Outro caso foi em Maricá, onde uma jovem de 18 anos foi encontrada morta após uma semana desaparecida. O suspeito do crime é um homem que já teria atacado outras mulheres na cidade.