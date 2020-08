Fellipe Bastos fala sobre boa fase e agradece Ramon e comissão Volante do Vasco exaltou o apoio do treinador Ramon Menezes para que começasse o Campeonato Brasileiro em uma excelente fase, marcando gols e ajudando o Vasco a sair com vitórias como a diante do Ceará, por 3 a 0, fora de casa.