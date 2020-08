Fellipe Bastos comemora vitória do Vasco no Castelão: ‘Esse estádio me dá sorte’

Em grande fase, o volante Fellipe Bastos marcou mais um belo gol na vitória por 3 a 0 sobre o Ceará e ajudou a colocar o Vasco na liderança do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o jogador comemorou o resultado e lembrou que o Castelão, em Fortaleza, é um local de sorte ao longo de sua carreira.

“Eu falei com meus companheiros que este estádio me dá sorte. Na minha estreia pelo Vasco fiz um gol aqui. Fico feliz de ter feito mais um e ajudado o clube a conquistar essa vitória”, afirmou.

A vitória deixou o Vasco na liderança do Brasileirão e com 100% de aproveitamento. Internacional e Atlético-MG têm os mesmo nove pontos do time cruzmaltino, mas disputaram um jogo a mais e têm saldo de gols inferior.

“É muito cedo para falar qualquer coisa no Brasileiro, mas está sendo um bom início para a gente. Foi uma boa vitória um dia antes do aniversário do Vasco. Agora é seguir com esse pensamento. É cedo, mas podemos mirar coisas grandes”, concluiu.

No domingo, o Vasco voltará a jogar, em São Januário, desta vez diante do Grêmio.

