‘Feliz’ em Manchester, Pogba não descarta jogar no Real Madrid

“Feliz” no Manchester United, o campeão do mundo com a França Paul Pogba não descartou uma possível transferência futura para o Real Madrid, “um clube dos sonhos” treinado por seu compatriota Zinedine Zidane.

“Eu sempre disse que o Real Madrid é um clube dos sonhos para todos, é um dos maiores clubes do mundo”, respondeu o meia da seleção francesa durante coletiva de imprensa em Clairefontaine, centro de treinamento dos Bleus, sobre um possível interesse do clube espanhol.

Jogar no Real “é um sonho para todo garoto, para todo jogador de futebol. Agora, eu estou feliz no Manchester, estou jogando, temos um novo técnico”, o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, continuou Pogba.

“Por enquanto estou no Manchester, depois veremos o que o futuro nos reserva… Hoje, estou no Manchester e estou feliz”, completou.

Questionado sobre as tensas relações que tinha com José Mourinho, seu ex-técnico no Manchester United até dezembro, quando o português foi demitido, Pogba foi direto.

“O que não ia bem? A gente não estava vencendo. É por isso que trocaram o técnico, não há motivo para buscar detalhes. Se os resultados tivessem sido positivos, o técnico teria ficado”, concluiu o meia.

