Feliz da vida? Craque Neto tira sarro do Palmeiras pelas redes: ‘Não tem Copinha, nem Mundial’ Apresentador da Band e ídolo do Corinthians ainda questionou em tom de provocação: 'Nunca serão?'

O ex-jogador e ídolo do Corinthians Neto usou as redes sociais para tirar sarro da eliminação do Palmeiras no Mundial de Clubes diante do Tigres, do México, neste domingo. O apresentador da Band postou uma foto sorridente segurando um recado pro Verdão: “O Palmeiras não tem mundial”.

– Nunca serão??? #nãotemcopinhanãotemmundial – escreveu Neto na legenda.

E MAIS:

Com o resultado ruim para a equipe brasileira, o Tigres enfrenta na final o vencedor de Al-Ahly e Bayern de Munique, que jogam nesta segunda (08) pela outra semifinal do torneio da FIFA.

E MAIS:

Veja também