Felippe Cardoso leva o terceiro cartão amarelo e desfalca o Fluminense contra o Corinthians Jogador entrou já na reta final do clássico contra o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã; jogo será em uma semana

O Fluminense tem um desfalque certo para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians. O atacante Felippe Cardoso recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 2 a 1 no clássico com o Flamengo, no Maracanã, e ficará fora do confronto na quarta-feira da semana que vem, às 21h30, na Neo Química Arena.

Cardoso não é o titular da posição, mas é presença constante no segundo tempo, especialmente no lugar de Fred. No Fla-Flu, por exemplo, o camisa 9 deixou o campo muito cansado e chegou a colocar gelo na coxa esquerda. De acordo com o auxiliar técnico Ailton Ferreira, o centravante não preocupa.

Na próxima rodada, o Flu deverá ter os retornos de Luiz Henrique, fora por precaução, Nenê, com gastroenterite, Fernando Pacheco, que voltou aos treinos depois dos demais, e Nino, suspenso no clássico.

O Fluminense encerrou uma sequência de três partidas sem vitória e chega aos 43 pontos no Brasilerão, se mantendo em sétimo lugar.

