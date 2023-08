Felipeh Campos diz que Zeca Camargo precisa ‘de um banho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2023 - 16:13 Compartilhe

Durante o ‘Link Podcast’, Felipeh Campos detonou o apresentador Zeca Camargo, enquanto falava sobre o programa ‘Fantástico’, da Globo. Ao escutar o comentário feito por uma de suas convidadas, o jornalista disse que prefere o ‘Domingo Espetacular’, da Record TV.

“Eu também prefiro o ‘Domingo Espetacular’. Dez mil vezes! Eu nunca gostei de ‘Fantástico’. Eu gostava mesmo do ‘Fantástico’ quando era com o Pedro Bial e a Glória Maria. Nessa época eu até que gostava do programa, pois era muito legal”, disse Campos.

“Depois entrou o Zeca Camargo, mas eu acho ele meio bobo. Primeiro ele precisar tomar um banho e fazer a barba. Primeiro ele precisa dar uma higienizada para depois se tornar jornalista e apresentador de televisão”, finalizou.

