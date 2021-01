Felipe Ximenes fala que sai pela porta da frente do Santos Dirigente ocupava o cargo de superintendente de esportes e foi desligado do clube nessa terça-feira. Em nota, Ximenes valorizou o aproveitamento do time

Demitido pelo Santos nessa terça-feira, o superintendente de esportes do clube Felipe Ximenes usou suas redes sociais para emitir uma nota oficial sobre o seu desligamento.

No texto, o dirigente lembrou o aproveitamento do time durante seu período no clube e também destacou o fato do Santos estar próximo de disputar a final da Copa Libertadores da América.

Felipe Ximenes foi desligado junto com o ex-zagueiro Márcio Santos, que era coordenador de futebol. As duas demissões eram esperadas no final da temporada, consequência da nova política estrutural do clube.

Andrés Rueda assumiu o mandato como presidente do Peixe no dia 1º de janeiro e já promoveu outras mudanças na estrutura do clube. No entanto, o mandatário santista deixa claro a vontade de seguir com Cuca no comando do time para toda a temporada 2021.

Confira a nota oficial:

Hoje, dia de 19 de janeiro, fui demitido do Santos Futebol Clube.

Meu vínculo com o clube, acordado com a antiga diretoria, terminaria no dia 24 de fevereiro próximo.

Agradeço profundamente à essa instituição centenária por ter me permitido defender suas cores.

Estive a frente da Superintendência de Esportes do clube por 113 dias, onde disputamos 26 jogos com aproveitamento de 65 %.

Entrego este cargo com a certeza do meu esforço máximo em prol do clube, com meus valores e princípios preservados e, com a equipe a 10 dias de disputar a final da Copa Libertadores de América.

Muito obrigado a todos os atletas, membros da Comissão Técnica, funcionários e diretoria do clube.

Saio pela porta da frente, como entrei.

Nada será como antes.

