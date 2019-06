Felipe Toledo conquista bicampeonato no mundial de surfe em Saquarema

O brasileiro Filipe Toledo conquistou hoje (23) o bicampeonato da etapa de Saquarema do circuito mundial de surfe (WCT Oi Rio Pro). Com a vitória sobre o sul-africano Jordy Smith, Filipe subiu do sexto para o terceiro lugar no ranking mundial, se aproximando da vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Saquarema foi a quinta etapa do circuito, que tem onze etapas no total. Depois de Filipe, o brasileiro mais bem colocado foi Gabriel Medina, que perdeu nas quartas de final, mas conseguiu subir da 12a para a oitava posição do ranking. Apesar de estar no top 10, Gabriel não se classificaria hoje para a Olimpíada, porque está atrás de outro brasileiro, Ítalo Ferreira, que foi eliminado na terceira fase de Saquarema e caiu da terceira para a sexta posição no ranking.

O ranking mundial ainda é liderado pelo havaiano John John Florence, que saiu nas quartas de final, depois de se machucar. Em segundo lugar está o americano Kolohe Andino, que eliminou Gabriel Medina nas quartas de final.

Mulheres

Entre as mulheres, o título de Saquarema ficou com a australiana Sally Fitzgibbons. As duas brasileiras que competem no circuito mundial, Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb foram eliminadas nas quartas de final.