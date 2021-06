Felipe Titto se machuca após bater rosto em janela de carro

Felipe Titto compartilhou, nas redes sociais, uma foto com seu rosto machucado após bater a face na janela de seu carro.

+Look de Simone para levar Zaya ao pediatra é avaliado em R$ 5 mil

+Cristiana Lôbo tranquiliza fãs após sumiço: ‘Está tudo bem comigo’

+Mulher de Faustão edita legenda de foto após saída de apresentador da TV Globo

“Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando…. Ps: evite bater o rosto no vidro da janela do carro, não é tão forte quanto as pancadas da vida, mas também dói”, disse o ator.

Instagram will load in the frontend.

Veja também