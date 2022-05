Felipe Silva revela expectativa para o início do Campeonato Chinês Jogador brasileiro espera uma boa campanha do Chengdu Better na competição nacional

O Campeonato Chinês deve ser iniciado daqui a duas semanas. Clube que subiu da Liga Jia para a elite do país na última temporada, o Chengdu Better está praticamente pronto para mais uma edição disputada em bolhas do principal campeonato do país. Atacante da equipe, o brasileiro Felipe Silva revela a sua expectativa para a competição.





– O fato da liga novamente ser sediada em bolhas, realmente interfere no nosso dia a dia e em toda a programação. Teremos que superar isto e a boa qualidade dos rivais para realizarmos uma boa campanha. Não haverá facilidades, pelo contrário, mas acredito totalmente numa ótima campanha do Chengdu – afirmou.

Autor de 12 gols em sua temporada de estreia pelo time chinês, Felipe espera números ainda mais expressivos em 2022. Segundo o ex-atacante do Bragantino, ele se cobra para superar-se a cada ano.

– Sei que comecei bem, mas tive que me adaptar e dar resultado rapidamente, o que felizmente aconteceu. Neste ano, creio que já ambientado e acostumado com o ritmo daqui, as coisas serão mais naturais – definiu.

