Felipe Roque faz transplante capilar e exibe resultado na rede social; veja foto

Felipe Roque é o mais novo adepto do transplante capilar. Por meio do seu perfil no Instagram, o ator mostrou o processo do tratamento em que aparece raspando o cabelo e fazendo as marcações do procedimento na cabeça.

“Hoje realizei meu transplante e posso dizer que foi mais tranquilo do que eu esperava. Gostaria de agradecer a toda a equipe da clínica pelo suporte e atenção que deram a mim, em breve trago mais novidades!! Deixo aqui o meu super obrigado pela dedicação, carinho e competência dos drs Tiago Bianco Leal e Danyllo. #horaDeaproveitarACareca #Jasonstatham #bald #jajaCresce Ps.: mirei no Jason, acertei no Smeagol. Boa semana!”, escreveu ele na legenda do post.

O galã recebeu elogios dos seguidores: “Lindo sempre”, disse uma admiradora. “Que homem mais gato”, comentou outra na rede social de Roque.

Veja a publicação de Felipe Roque:

Instagram will load in the frontend.

