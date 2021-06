Felipe Prior diz ter sido ignorado por Juliette após fazer brincadeira com ela em live

Felipe Prior falou sobre sua relação com Juliette. Em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, o ex-BBB contou que foi ignorado pela pela advogada após ele ter feito uma ‘brincadeira’ com ela numa live no Instagram. Na transmissão, o empresário disse que engataria um romance com Juliette só para ganhar seguidores, já que ela conquistou muitos com sua participação no reality show.

“Eu falei brincando, com respeito, e tiraram do contexto. Começaram a criar uma situação errada na internet, de que eu queria surfar no sucesso dela. Resolvi entrar em contato pelo Instagram para esclarecer tudo. Ela não me respondeu, mas o recado foi dado”, explicou Prior.

Ele ainda fez elogios para a campeã do “Big Brother Brasil 21”: “Ainda disse para ela aproveitar o momento. Ela é bonita, parece ser gente boa. Não torci para ela, torci para o Gil, me identifiquei com a autenticidade dele, não que ela não tenha também. Ela não me respondeu, mas o recado foi dado. Só não quis ter problema”, finalizou.

