Felipe Neto vira réu em ação movida pela deputada federal Julia Zanatta

O influenciador Felipe Neto virou réu em uma ação criminal movida pela deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) por ter feito uma publicação em que supostamente insinuou que a parlamentar teria feito apologia ao nazismo por usar uma coroa de flores como vestimenta. A 41ª Vara Criminal do Rio de Janeiro entendeu que o youtuber cometeu os crimes de injúria e difamação.

De acordo com a queixa-crime, no dia 13 de junho de 2024, o influenciador afirmou por meio de uma postagem no X que a “a tiara de flores na cabeça é tida por muita gente como um símbolo de apologia ao nazismo” e, embora a deputada garante que não usa a tiara com tal intuito, “curiosamente” não a utilizou quando falou no parlamento europeu.

A defesa da parlamentar disse na ação que o post teve “a clara” intenção de associá-la ao movimento nazista, “incutindo a ideia que o uso da tiara de flores por Júlia, sua marca registrada desde a época da campanha eleitoral, seria apologia ao movimento nazista, com evidente intuito de macular a honra da parlamentar, atribuindo-lhe pechas com o objetivo de prejudicar o exercício de seu mandato, bem como de ferir sua dignidade e reputação”.

Antes de aceitar a denúncia, a 41ª Vara Criminal do Rio chegou a realizar uma audiência de conciliação entre Neto e Zanatta no dia 2 de abril, mas não houve acordo. Então o Ministério Público foi instado a se manifestar e aceitou o recebimento da queixa-crime. Agora o influenciador deve ser citado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

À IstoÉ, a defesa de Felipe Neto afirmou que ele segue confiante na Justiça. “Em sua manifestação, o juiz se limitou a estabelecer que o mérito da causa será analisado ao final do processo, depois que as partes tiverem apresentado todas as suas provas”, acrescentou.