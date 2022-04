Felipe Neto viaja para assistir Cristiano Ronaldo, mas craque não é relacionado: ‘Inacreditável’ Youtuber revelou sonho de ver o português em campo, mas o atacante ficou doente

O youtuber Felipe Neto passou por um momento inusitado neste sábado. Neste sábado, o influenciador viajou até a Inglaterra para realizar o sonho de assistir uma partida de Cristiano Ronaldo de dentro do estádio. Contudo, para surpresa do empresário, o português não foi relacionado para o jogo.

+ André Hernan deixa Globo e assina com gigante no Youtube



Cristiano Ronaldo é titular do Manchester United e estaria em campo para o duelo contra o Leicester, logo mais, às 13h30. No entanto, o jogador português ficou doente e não estará em campo. Através das redes sociais, Felipe Neto demonstrou tristeza e incredulidade com o ocorrido.

+ Goleiro que defende os chutes do Luva de Pedreiro mostra que o influenciador não faz gol sempre



– CR7 não vai para o jogo. Inacreditável. Chegando em Old Trafford… CR7 fora do jogo porque ficou doente. Vamo Elanga! Ia ser a realização de um sonho ver o Cristiano Ronaldo jogar em Old Trafford. Provavelmente nunca acontecerá. Coisas da vida – desabafou Felipe Neto nas redes sociais.

Felipe Neto não conseguiu assistir CR7 no estádio (Reprodução)

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais