Felipe Neto usa ironia após Bolsonaro celebrar morte de Lázaro: ‘Assassino ou genocida?’

Não se fala em outro assunto nesta segunda-feira (28), a não ser a morte do serial killer Lázaro Barbosa, No Twitter, os internautas se manifestaram bastante sobre o assunto, como o presidente do Brasil Jair Bolsonaro (sem partido), que celebrou o falecimento do assassino em série no microblog.

“CPF cancelado!”, escreveu Bolsonaro, usando o jargão conhecido na polícia.

Sempre indo contra as atitudes e posicionamentos do chefe de Estado, Felipe Neto retuitou o post dele e comentou de uma forma irônica: “É para a gente torcer pela morte de todo assassino e/ou genocida? É só para eu entender como funciona sua cabeça, porque eu sempre torço pela justiça, mas se você está dizendo que é para torcer pela morte, eu fico confuso”.

O foragido Lázaro Barbosa foi morto após uma troca de tiros com a polícia nesta segunda-feira (28). A informação foi confirma pela GloboNews com a Polícia Civil. A força-tarefa das policiais de Goiás e do Distrito Federal encontrou o criminoso após 20 dias de buscas.

Veja o post de Felipe Neto:

Oi Presidente,



É pra gente torcer pela morte de todo assassino e/ou genocida?



É só pra eu entender como funciona sua cabeça, pq eu sempre torço pela justiça, mas se vc tá dizendo que é pra torcer pela morte, eu fico confuso... https://t.co/QVb6tmW85g — Felipe Neto (@felipeneto) June 28, 2021

