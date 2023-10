Felipe Neto sofre boicote de bolsonaristas após patrocínio de marca de chocolates; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/10/2023 - 12:36 Compartilhe

Felipe Neto usa sua influência para falar sobre diversos assuntos, especialmente sobre política. Eleitor de Lula, ele não poupa críticas ao governo Bolsonaro e seus apoiadores. Nesta semana, ele voltou a ser alvo de polêmica entre bolsonaristas, após estrelar campanha para Lacta.

Com a tag #BisNuncaMais, bolsonaristas pedem boicote à marca de chocolates e ao influenciador. No X, antigo Twitter, o assunto está em alta. Nomes populares do meio, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), endossam o discurso.

Até o momento desta publicação, Felipe não se pronunciou sobre o assunto. Contudo, algumas pessoas prestam apoio ao influenciador e, para contrariar o boicote, incentivam a compra do chocolate BIS.

Amigos, que tal cada um de nós comprarmos uma caixa do bombom BIS da Lacta e fazê-lo bater record de vendas, já que os Bolsonaristas passaram a pregar boicote ao chocolate, após Felipe Neto virar garoto propaganda da marca.

Já gostava do BIS @Lacta agora eu adoro! pic.twitter.com/Breu0czaWo — Rede Marco (@rede_marco) October 14, 2023

