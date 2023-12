Felipe Neto se revolta e xinga após ficar sem ceia de Natal: ‘Pegaram meu dinheiro’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/12/2023 - 10:45 Para compartilhar:

Felipe Neto usou as redes sociais para mostrar toda a sua revolta após ficar sem ceia de Natal. Na segunda-feira, 25, o influenciador e youtuber, que reuniu amigos para celebrar a data em casa, recorreu a um aplicativo de entregas, mas ficou sem a comida.

De acordo com o print divulgado por Neto, o prazo de entrega era de uma hora e meia. Duas horas depois, porém, ele seguia sem receber o pedido. “Levaria 100 minutos para entregar. Ok, é Natal. Passaram 2 horas e 20 minutos e o pedido segue como ‘preparando’, ou seja, o restaurante ACEITOU”, escreveu ele no Instagram.

“Ficamos sem jantar no Natal. É assim que o aplicativo opera? Pegaram meu dinheiro e nem abertos estavam!”, completou.

Em mensagem, o restaurante disse que o erro foi do iFood, que “abriu a loja automaticamente”.

