Felipe Neto se comove com cavalo ilhado em telhado e mobiliza operação de resgate

O youtuber Felipe Neto iniciou na madrugada desta quinta-feira, 9, uma mobilização para o resgate de um cavalo que foi flagrado pela equipe da TV Globo ilhado em Canoas (RS). O animal, que foi apelidado de Caramelo, estaria há quatro dias se equilibrando no telhado de uma casa, após as fortes chuvas que atingiram o estado inundarem a cidade.

Segundo a GloboNews, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD), informou que é necessário um helicóptero para pode resgatar o cavalo. No início da madrugada, Felipe Neto afirmou que a aeronave precisa suportar içar mais de 500 kg e que iria custear a operação.

Até o início desta manhã, o helicóptero necessário para operação ainda não havia sido encontrado. No entanto, o youtuber informou que equipes em barcos iriam até o local onde está o animal.

“Equipe de resgate já já vai em direção ao Caramelo, com barcos. Se não for possível retirá-lo, vão levar material para tentar mantê-lo vivo”, escreveu Felipe Neto.

Também por meio das redes sociais, a primeira-dama, Janja Lula Silva, disse que conversou com o general Hertz Pires do Nascimento, comandante das operações no RS. “Ele já mobilizou equipes para localizar e fazer o resgate do cavalo em Canoas. Os veterinários do Exercito devem acompanhar. Vamos torcer para que o ‘Caramelo’ tenha resistido essa noite”, escreveu.

Felipe Neto também enviou doações ao RS

Além do empenho para resgatar o animal, o influenciador também enviou doações para as vítimas das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, incluindo purificadores de água, com a ajuda da Força Aérea Brasileira (FAB).

Nas redes sociais, o youtuber explicou que comprou 220 purificadores por meio de uma mobilização que arrecadou mais de R$ 4,8 milhões em doações, com apoio de fãs, artistas e políticos.

Segundo o influenciador, o equipamento é capaz de transformar a água imprópria para consumo em potável. Os aparelhos teriam o custo de R$ 22 mil cada e estavam disponíveis em número limitado no Brasil. Desde o início da crise no estado do Rio Grande do Sul, o desabastecimento de água tem sido uma das principais preocupações entre os moradores. Muitos seguem ilhados em suas casas e precisam de ajuda para receber alimentos e itens básicos. Ao todo, 425 dos 496 municípios do estado enfrentam problemas causados pelas inundações. Já são mais de 1,4 milhão de pessoas afetadas, sendo mais de 163 mil desalojadas.