Felipe Neto questiona segundo gol do Flamengo e detona falta de relógio da linha do gol: ‘Patética é a CBF’ Comentário do influencer foi feito pelo Twitter após o gol de Arrascaeta

Torcedor do Botafogo e muito ligado no mundo do futebol, Felipe Neto não poupou palavras para detonar a CBF pela falta da tecnologia da linha do gol, disponível na Europa, em jogos da Copa do Brasil. O comentário do influencer foi feito pelo Twitter após o gol de Arrascaeta que garantiu a classificação do Flamengo diante do Atlético-MG.

+ Assista os melhores momentos de Flamengo x Atlético-MG

No lance, o meia uruguaio cabeceou, de peixinho, e a bola foi tirada por Éverson aparentemente após a linha do gol. O juiz da partida, Wilton Pereira Sampaio, confirmou o gol, que foi validado pelo VAR. Porém, sem a tecnologia, o critério ficou subjetivo e foi questionado nas redes sociais.

– Não ter a tecnologia pra saber se a bola entrou ou não é mais uma prova do quão patética é a CBF. Independente se foi gol ou não. Na Europa o árbitro sabe pelo relógio se a bola entrou – disse Felipe Neto.

Não ter a tecnologia pra saber se a bola entrou ou não é mais uma prova do quão patética é a CBF. Independente se foi gol ou não. Na Europa o árbitro sabe pelo relógio se a bola entrou. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) July 14, 2022

Classificado para a próxima fase, o Flamengo aguarda o fim das disputas das oitavas para definição dos classificados e o próximo chaveamento que será decidido por meio de sorteio. O Galo, por sua vez, concentra esforços na Libertadores e no Campeonato Brasileiro.

E MAIS:

E MAIS: