Felipe Neto perde R$ 500 mil após virar vegetariano

Rio – Felipe Neto usou as redes sociais para desabafar sobre as perdas financeiras que teve após anunciar que se tornou vegetariano. De acordo com o youtuber, o prejuízo é avaliado em aproximadamente R$ 500 mil.

Ainda de acordo com Felipe, ele teve um contrato de publicidade cancelado porque a marca envolvia o consumo de carnes. “Por ter me tornado vegetariano, acabo de ter um contrato de publicidade cancelado, no valor de 470 mil reais. Tinha opção de cumprir o contrato e só anunciar minha mudança depois, mas decidi que já tinha sido hipócrita por tempo demais consumindo carne, mesmo sabendo das consequências”, escreveu ele no Twitter.

“Disso eu tiro duas lições: 1) eu realmente me tornei alguém de quem sinto orgulho de ser. Minhas convicções não estão à venda. 2) eu queimei quase meio milhão de reais para me tornar vegetariano. Agora eu não como carne mais nem a pau”, completou.

Felipe Neto também anunciou o encerramento da franquia Neto’s, que vendia coxinhas. Confira os tweets:

